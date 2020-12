Trump: overheid VS moet alleen nog ‘mooie’ gebouwen neerzetten

BINNENKIJ­KEN. Witte Huis al helemaal in kerstsfeer, Melania geeft een rondlei­ding

3 december En of het Witte Huis klaar is voor de kerstperiode. Een karrenvracht aan kerstbomen en feeërieke decoratiestukken werd aangevoerd om er een prachtig plaatje van te maken. First Lady Melania Trump geeft ons in een video persoonlijk een rondleiding door al dat moois, met als thema dit jaar ‘The Spirit of America’. Lees: glitterend patriottisme.