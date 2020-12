Trump Organization moet financiële documenten aan aanklager geven

De New Yorkse hoofdaanklager Letitia James probeert vast te stellen of het vastgoedbedrijf van de president heeft gesjoemeld met de waarde van de eigendommen om in aanmerking te komen voor leningen en belastingvoordelen. Volgens de Trump Organization is het gerechtelijk onderzoek politiek gemotiveerd en heeft het bedrijf niets misdaan.

“Grote bedreiging voor Trump”

De New Yorkse hoofdaanklager James klaagde de Trump Organization in augustus aan nadat die weigerde te voldoen aan een dagvaarding waarin documenten over vastgoedtransacties werden opgevraagd. Ook weigerde Donald Trumps zoon Eric een getuigenis af te leggen.

De uitspraak van dinsdag ging over correspondentie tussen een advocaat van de Trump Organization en een ingenieur, die werk verrichtte dat werd gebruikt in de taxatie van het landgoed Seven Springs, net buiten New York. De aanklager wil weten of Trumps bedrijf eerlijk is geweest over de waarde van het landgoed, toen het de som van 21,1 miljoen dollar opgaf om in aanmerking te komen voor een belastingvoordeel.