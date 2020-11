Trump ontslaat minister van Defensie Mark Esper

In zijn tweets kondigde Trump eerst het nieuws aan dat Christopher C. Miller zal aantreden als waarnemend minister van Defensie. In een tweede tweet voegde hij er meteen aan toe dat Chris “een fantastische job” zal doen. “Mark Esper is beëindigd (sic.). Ik sta erop hem te bedanken voor zijn werk.”



Tussen Esper en Trump zat het al langer scheef. De twee hadden in juni nog een conflict over de inzet van het leger tijdens de protesten naar aanleiding van de dood van George Floyd.