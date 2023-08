Trump ontkomt niet aan historische ‘mugshot’: eerste politiefoto ooit gemaakt van Amerikaanse oud-president

UpdateOud-president Donald Trump heeft zich donderdagavond lokale tijd aangegeven bij de gevangenis in Atlanta, hoofdstad van Georgia. Hij werd samen met achttien anderen aangeklaagd omdat hij in die staat de verkiezingsuitslag van 2020 zou hebben proberen te manipuleren . Na een half uur mocht Trump op borgtocht vertrekken, maar niet voordat een ‘mugshot’ (politiefoto, red.) van hem werd gemaakt. Het is voor het eerst dat een Amerikaanse oud-president dat moet ondergaan.

KIJK. Trump na blitzbezoek aan gevangenis in Atlanta: “Ze proberen zich te bemoeien met de verkiezingen”

In een reactie op zijn arrestatie en snelle vrijlating, noemde Trump de aanklacht tegen hem “een karikatuur van gerechtigheid” en zei tegen de aanwezige pers dat het een “heel droevige dag is voor Amerika die nooit had mogen plaatsvinden”. Hij deed de uitspraken op de terugweg bij zijn privéjet op het vliegveld van Atlanta. Hij verklaarde niets te hebben misdaan. “We hebben het volste recht om een ​​verkiezing aan te vechten die volgens ons oneerlijk is verlopen”. Trump verloor maar met iets meer dan 11.000 stemmen van Biden in kantelstaat Georgia.

Tijdens het flitsbezoek aan de gevangenis werden bij Trump zijn vingerafdrukken afgenomen en werden zijn persoonlijke gegevens genoteerd. Hij gaat nu ook door het leven als gedetineerde P01135809. Volgens betrokkenen staat in het gevangenissysteem geregistreerd dat Trump “blond of aardbeikleurig” haar heeft, hij 1,80 meter lang is en een gewicht van 97,5 kilo heeft. Ook werd voor het eerst in de Amerikaanse geschiedenis een politiefoto genomen van een oud-president. De autoriteiten vonden dat onnodig bij de drie andere strafzaken die lopen tegen de Republikein. Trump kreeg dit jaar als eerste oud-president te maken met strafrechtelijke vervolging.

KIJK. Onze correspondent in de VS ziet dat de historische foto meteen voor de campagne van Trump gebruikt wordt

De oud-president heeft zijn mugshot zelf al online geplaatst. Hij postte de politiefoto op X, voorheen Twitter, met de woorden “Verkiezingsinmenging. Geef je nooit over!” Het is de eerste keer sinds 2021 dat hij op dit sociale medium een bericht plaatste. In minder dan een half uur tijd was zijn mugshot al drie miljoen keer bekeken. Zijn account op X heeft meer dan 86 miljoen volgers.

Op vrije voeten

Dat Trump meteen weer mocht vertrekken uit de gevangenis, komt doordat de Republikein akkoord ging met het betalen van een borgsom van 200.000 dollar (ongeveer 185.000 euro). De zaak in Georgia is de enige van de vier strafzaken tegen Trump waarin hij die moest afrekenen. Als onderdeel van zijn borgtochtvoorwaarden moet Trump zich verder onthouden van commentaar over het proces en het uiten van (in)directe bedreigingen tegen medeverdachten, getuigen of slachtoffers in de zaak, of tegen de gemeenschap als geheel.

Bij de Fulton County Jail, de beruchte gevangenis waar Trump zich aangaf, hadden zich sinds donderdagmiddag tientallen tegenstanders en aanhangers van de oud-president verzameld. Onder hen ook Republikeins parlementslid voor Georgia, Marjorie Taylor Greene, die volhoudt dat Trump de verkiezingen in 2020 heeft gewonnen, zonder daar ook maar enig bewijs voor te leveren.

Volgens de Britse nieuwszender ‘BBC’ was het gebied rond de gevangenis afgezet en was de gevangenis zelf in lockdown. Dat betekent dat alle gevangen in hun cellen moesten blijven. Het luchtruim boven de gevangenis was door de autoriteiten afgesloten voor vliegverkeer. De gevangenis is “een overvolle inrichting met een reputatie van geweld en verwaarlozing”, schrijft persbureau ‘AP’, dat ook nog meldt dat er een federaal onderzoek loopt naar de omstandigheden in de faciliteit.

Nieuwe advocaat

Trump wordt bijgestaan door een nieuwe advocaat: Steve Sadow zal de vorige advocaat Drew Findling vervangen, meldde onder meer ‘CNN’. Volgens de omroep heeft dit niets te maken met de prestaties in het verleden van Findling.

Een van de eerste uitdagingen van Sadow heeft te maken met de spoedige start van het proces, dat gepland staat voor 23 oktober, als het aan het Openbaar Ministerie ligt. Aanklager Fani Willis wil namelijk dat alle 19 verdachten vanaf die dag worden berecht, maar dat komt de oud-president slecht uit. Die wil niet dat de zaak loopt terwijl hij campagne voert voor een nieuwe termijn als president van de Verenigde Staten.

Eerder raakte al bekend dat er camera’s toegelaten zullen zijn in de rechtbank, waardoor voor het eerst een rechtszaak van Trump uitgezonden zou kunnen worden

