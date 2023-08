Trump ontkent formeel elke schuld in documentenaffaire

Update Ecuadoraan­se presidents­kan­di­daat doodgescho­ten tijdens campagne­bij­een­komst: beelden tonen moment van schietpar­tij

In Ecuador is Fernando Villavicencio, een van de belangrijkste kandidaten in de presidentsverkiezingen van 20 augustus, in de hoofdstad Quito doodgeschoten. Dat maakte president Guillermo Lasso woensdag op X, voorheen Twitter, bekend. De moord is opgeëist door de criminele groep ‘Los Lobos’ die wordt geleid door een zekere ‘Pipo’. De president van het Zuid-Amerikaanse land heeft de noodtoestand afgekondigd.