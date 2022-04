Trump: “Onder mijn bewind had Poetin Oekraïne niet durven binnenvallen”

Coca-Cola verkoopt meer frisdrank ondanks prijsverho­gin­gen

Coca-Cola heeft in het eerste kwartaal meer frisdrank verkocht ondanks dat het concern zijn prijzen moest verhogen. Het bedrijf bleef in de eerste maanden van het jaar profiteren van de versoepelingen van de lockdownmaatregelen in grote delen van de wereld. In het laatste kwartaal van 2021 verkocht Coca-Cola ook al meer dan voor de coronapandemie, waarbij de consumptie buitenshuis voor het eerst groter was dan voor de virusuitbraak.

