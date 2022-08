Trump: "Oekraïne had deal moeten maken met Poetin en Krim moeten afgeven”

Begraaf­plaats ex-vrouw Donald Trump op zijn golfter­rein “is drievoudi­ge belasting­ont­dui­king”, volgens professor

De voormalige Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn ex-vrouw Ivana begraven op zijn golfterrein in New Jersey. In het verleden doken al vragen op over deze omstreden begraafplek. Voor professor sociologie Brooke Harrington is het duidelijk. “Dit is drievoudige belastingontduiking”, tweet ze.

31 juli