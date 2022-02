Trump noemt Poetin “geniaal”

RoboDog helpt politie om afgebrand appartemen­ten­com­plex in Essen te doorzoeken

De politie van Essen krijgt hulp van wel een heel speciale hond na de brand in een appartementencomplex in de Duitse stad. Een robot hond van 35 kilogram zal het gebouw, dat op instorten staat, doorzoeken wanneer de brandweer volledig klaar is met nablussen

22 februari