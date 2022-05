Trump noemt dwangsom van 10.000 dollar per dag “oneerlijk”

LIVE. Boris Johnson spreekt vandaag Oekraïense parlement toe - Kiev: kind omgekomen bij raketaan­val op Odesa

Door een Russische raketaanval op de Oekraïense havenstad Odessa is maandag zeker één kind om het leven gekomen. Een ander raakte gewond en ligt in het ziekenhuis. Zij verbleven volgens de lokale autoriteiten met nog drie personen in een huis dat werd getroffen door het projectiel. In het uitgebreide gangencomplex onder de verwoeste staalfabriek in Marioepol zitten nog tot wel 200 burgers vast, nadat de evacuatieoperatie maandag mislukte door het oplaaien van de strijd. De Britse premier Boris Johnson zal vandaag via een videoverbinding het Oekraïense parlement toespreken. Volg alle ontwikkelingen rond het conflict in Oekraïne in ons liveblog.

1:03