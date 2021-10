Trump niet meer op Forbes-lijst van 400 rijkste Amerikanen

Voormalig Amerikaanse president Donald Trump staat voor het eerst in 25 jaar niet in de lijst met 400 rijkste Amerikanen van het zakenblad Forbes. De coronapandemie speelde een rol, maar het was een eigen beslissing die zijn fortuin echt de das zou hebben omgedaan.

Volgens Forbes zou de nettowaarde van Trump tijdens de pandemie met 600 miljoen dollar gedaald zijn en staat die nu op 2,5 miljard dollar (2,2 miljard euro). Dat komt doordat zijn megahotels en andere eigendommen in grote steden aan waarde verloren en die maken net de kern uit van zijn vermogen.

Voor hij in de politiek ging, was Trump bekend als miljardair en zakenman, nadat hij het vastgoedimperium van zijn vader erfde. Het lanceerde hem ook in de media. Hoeveel hij exact bezit, is altijd het onderwerp van speculatie geweest. Zelf schenkt hij er geen klare wijn over en dat deed hij ook niet toen hij president werd en zijn belastingaangifte weigerde publiek te maken. Iets wat zijn voorgangers wel deden.

Niet correct

Trump liet eerder al verstaan dat ranglijsten zoals die van Forbes zijn bedrijven niet correct inschatten. Hij zou naar eigen zeggen veel meer waard zijn. “Ze hebben geen idee van wat ik bezit en het doet er ook niet toe”, klonk het in 2015 in een interview op de Amerikaanse zender MSNBC.

Volledig scherm © AP

Het feit dat de Trump Organization bestaat uit honderden particuliere bedrijven waarvan de waarde onduidelijk is, maakt het er niet makkelijker op om de nettowaarde van de voormalige president te berekenen.

Forbes telde alle individuele eigendommen van Trump op en bepaalde hun waarde aan de hand van publieke documenten en overleg met lokale vastgoedmakelaars en andere experten. Daar trokken ze eventuele schulden en gerelateerde passiva van af, een beetje zoals je een waardebepaling van een huis maakt.

Activa

Volgens het zakenblad zou de beslissing van Trump om zijn activa niet af te stoten toen hij de eed aflegde als president, een cruciale rol gespeeld hebben. Hij hield vast aan zijn bedrijf en vastgoed, zelfs ondanks het potentiële belangenconflict dat daarbij ontstond. Had hij dat niet gedaan en zijn geld geïnvesteerd in een indexfonds - zoals de S&P 500-index met de 500 grootste bedrijven op de Amerikaanse beurs - zou hij door een weinig bekende sectie in de federale belastingwet een vermogenswinstbelasting vermeden hebben en nu 7 miljard dollar (6,1 miljard euro) waard geweest zijn. Dan zou hij op de 133ste plaats gestaan hebben in de lijst.

Volledig scherm Donald Trump. © AP

De ranglijst van Forbes wordt voor het vierde jaar op rij aangevoerd door Amazon-oprichter en eigenaar van ruimtevaartbedrijf Blue Origin Jeff Bezos. Zijn nettowaarde wordt geschat op 201 miljard dollar (174 miljard euro).

Warren Buffett

De top vijf wordt vervolledigd door Teslabaas en eigenaar van SpaceX Elon Musk (190 miljard dollar of 164 miljard euro), Facebook-oprichter Mark Zuckerberg (134 miljard dollar of 116 miljard euro), medeoprichter van Microsoft Bill Gates (134 miljard dollar of 116 miljard euro) en medeoprichter van Google Larry Page (123 miljard dollar of 106 miljard euro). Negen van de namen in de top tien verdienden hun fortuin in de techsector. Warren Buffett van Berkshire Hathaway is de enige uitzondering.