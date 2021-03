Trump neemt in 2022 besluit over verkiezingsdeelname

Waarom de VS sneller en meer ‘Jans­sen-vac­cins’ krijgen dan wij

12 maart De vreugde om de goedkeuring van het ‘Janssen-vaccin van Johnson & Johnson door het Europese geneesmiddelenagentschap was gisteren van korte duur. Het bericht dat de eerste leveringen aan Europa tot de tweede helft van april op zich zouden laten wachten, was een domper op de feestvreugde. Hoe komt het dat het ‘werkpaard’ van de Europese vaccinatiecampagne - dat in België en Nederland werd ontwikkeld, getest en geproduceerd- pas een maand na de goedkeuring in Europese armen kan belanden? In de VS duurde dat twee dagen. Is het een kwestie van dollars, of is er meer aan de hand?