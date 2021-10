Trump naar rechter tegen overdracht documenten aan parlementaire commissie

Groep Finse mannen die Hitler­groet brengen in concentra­tie­kamp aange­klaagd

18 oktober Een groep Finse vijftigers die de Hitlergroet brachten aan een memoriaal in het concentratiekamp Dachau, in de Zuid-Duitse staat Beieren, zijn niet langer welkom op de site. Ook gaan de autoriteiten klacht indienen tegen de mannen. De groep zou naar eigen zeggen niet hebben geweten dat een groet met gestrekte arm illegaal is in Duitsland. “Ze hadden tot het besef moeten komen dat erop neergekeken wordt”, aldus een politiewoordvoerder.