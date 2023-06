Trump mogelijk in Florida voor de rechter in zaak achtergehouden overheidsdocumenten

In plaats van in de Amerikaanse hoofdstad Washington D.C., zouden federale aanklagers mogelijk in diens thuisstaat Florida strafrechtelijke vervolging kunnen instellen tegen voormalig president Donald Trump in de zaak over het meenemen van onder meer geheime overheidsdocumenten na zijn vertrek uit het Witte Huis in januari 2021. Daar duiden activiteiten van de rechtbank van Miami althans op, meldt persbureau Reuters.

Speciaal aanklager Jack Smith heeft in zowel Miami als Washington ‘grand jury’s’ bijeengeroepen om bewijs te horen in zijn onderzoek naar de vraag of de voormalige president na het verlaten van het Witte Huis in januari 2021 op een verkeerde manier is omgegaan met geheime informatie. Na zijn aftreden nam Trump vanuit het Witte Huis stapels geheime documenten mee naar zijn privélandgoed in Florida. Volgens de Amerikaanse wet moeten documenten van de president of de vicepresident na hun ambtstermijn echter worden overdragen aan het Amerikaanse Nationale Archief. Het is dus strafbaar als deze stukken op andere locaties liggen opgeslagen.

In augustus vorig jaar namen FBI-onderzoekers op Trumps landgoed Mar-a-Lago 13.000 overheidsdocumenten in beslag. Ongeveer honderd daarvan droegen het stempel geheim. Trump heeft eerder beweerd dat hij die classificatie eraf heeft gehaald toen hij nog president was, maar daar geen bewijs van geleverd.

Volledig scherm Het landgoed Mar-a-Lago van Trump in Florida. © Getty Images via AFP

‘Politiek vijandig terrein’

Taylor Budowich, een voormalige woordvoerder van Trump, zei woensdag dat hij voor de ‘grand jury’ van Miami was verschenen. Verschillende Amerikaanse mediakanalen melden daarnaast dat ze in het gerechtsgebouw van Florida aanklagers aan het onderzoek hebben zien werken.

Juridische experts stelden eerder al de vraag of de aanklacht in kwestie in Florida zou moeten worden ingediend, omdat de vermeende misdaden plaatsvonden in die staat, om precies te zijn in de Mar-a-Lago-club van Trump in Palm Beach. Een woordvoerder van het kantoor van speciaal aanklager Smith weigerde commentaar te geven. Ook een advocaat van Trump reageerde niet direct op een verzoek om commentaar.

Volgens de federale wetgeving hebben beklaagden het recht om te worden aangeklaagd in de staat waar de activiteit in kwestie plaatsvond. Het aanhangig maken van de zaak in Florida zou het juridische team van Trump het argument ontnemen dat aanklagers het proces op ‘politiek vijandig terrein’ willen houden. Florida stemde voor de Republikeinse Trump bij de presidentsverkiezingen van 2016 en 2020, terwijl Washington overwegend democratisch is.

Aard van de beschuldiging

De keuze van de locatie kan tot slot afhangen van de vraag of Trump uiteindelijk wordt beschuldigd van belemmering van de rechtsgang, wat zou wijzen op een vervolging in Florida, of dat hij wordt beschuldigd van een grotere samenzwering, waarbij de documenten uit het Witte Huis zijn weggenomen, zegt advocaat William Taylor III uit Washington. “Als ze de samenzwering breder definiëren, lijdt het geen twijfel dat ze het in D.C. kunnen brengen.”