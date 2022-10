Trump moet zoals gepland getuigen in zaak wegens laster over veronderstelde verkrachting

De vrouw beschuldigt Trump ervan haar in de jaren negentig te hebben verkracht. In deze zaak stelt Carroll dat Trump haar carrière heeft beschadigd door te zeggen dat zij heeft gelogen over de verkrachting.

Getuigenis

Een rechter in New York verwierp woensdag een poging van Trump om de voor komende woensdag geplande getuigenis in de zaak uit te stellen. "Dat is geen buitensporige last voor de 76-jarige ex-president", zo staat in de gerechtelijke documenten te lezen.

Carroll beschuldigde Trump in 2019 in New York Magazine van een aanranding en verkrachting 23 jaar eerder. Later gaf ze meer details. De schrijfster zei dat Trump gewelddadig werd in een kleedkamer in warenhuis Bergdorf Goodman in New York.

Volledig scherm De nu 78-jarige schrijfster E. Jean Carroll in februari dit jaar. © AP

“Ze is mijn type niet”

Trump reageerde op de beschuldiging door onder meer te zeggen: "Ze is mijn type niet". Hij zei verder dat hij haar nooit had ontmoet. "Ze probeerde alleen haar nieuwe boek te verkopen en had al andere mannen van soortgelijke dingen beschuldigd", zo veegde Trump de kwestie ook nog van tafel.

Carroll wil een schadevergoeding. “Toen ik de moed had mijn mond open te doen over de aanval, belasterde hij mijn karakter, beschuldigde hij me van liegen voor persoonlijk gewin en beledigde zelfs mijn uiterlijk”, zei de schrijfster eerder in een verklaring. “Ik doe dit voor iedere vrouw die ooit lastiggevallen is, aangerand, het zwijgen opgelegd, of vrijuit heeft gesproken waarna ze haar te schande maakten, belachelijk maakten, kleineerden en ontsloegen. Niemand in dit land staat boven de wet, ook niet de president.”

Nieuwe wet

Volgens de rechter kan Carroll “aanzienlijk schade” oplopen van verder uitstel. Zij zal zelf vrijdag worden verhoord in de zaak en op 19 oktober mogen haar advocaten Trump aan de tand voelen.



De advocaten van Carroll stellen dat Trump niet verhoord wil worden, omdat Carroll de oud-president volgende maand opnieuw wil aanklagen in de staat New York. Daar gaat een nieuwe wet in, die het mogelijk maakt om zaken aan te spannen rond misbruik dat al jaren geleden plaats heeft gevonden.

De ex-president is herhaaldelijk beschuldigd van het aanranden van vrouwen.