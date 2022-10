Trump moet voor onderzoekscommissie verschijnen over bestorming Capitool

Voor de stemming had de commissie een samenvatting gepresenteerd van haar argumenten tegen Trump, waaronder details over zijn gemoedstoestand op 6 januari en meer in het algemeen over zijn centrale rol in de poging om de verkiezingsuitslag van 2020 ongedaan te maken. De commissie toonde nieuwe video’s van die dag waarop te zien is hoe leiders in het Congres, onder wie voorzitter Nancy Pelosi en senaatsleider Chuck Schumer, uit het Capitool waren geëvacueerd. In een video vraagt Schumer vol ongeloof aan procureur-generaal Jeffrey Rosen: “Waarom laat u de president niet zeggen dat ze (de bestormers, red.) het Capitool moeten verlaten?”