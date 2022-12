Trump moet vervolgd worden voor bestorming Capitool, adviseert Amerikaans parlement

Een stem uitbrengen in de Verenigde Staten is een daad van geloof en hoop”, zei de Democraat Bennie Thompson bij de opening van het debat. “Dat geloof in ons systeem is een fundament van de Amerikaanse democratie. Als het vertrouwen beschadigd is, is de hele democratie beschadigd. Donald Trump heeft dat vertrouwen beschadigd. Hij verloor de verkiezingen in 2020 en wist het, maar heeft toch geprobeerd om aan de macht te blijven.”