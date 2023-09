Trump moet schrijfster nóg een schadevergoeding betalen, nu omdat hij haar “gestoord” noemde

De Amerikaanse oud-president Donald Trump moet de schrijfster E. Jean Carroll opnieuw een schadevergoeding betalen. Een rechter bepaalde woensdag dat hij aansprakelijk is in een smaadzaak die Carroll had aangespannen. Een jury hoeft in januari alleen nog vast te stellen hoe hoog de schadevergoeding is.

Trump moet al 5 miljoen dollar (4,7 miljoen euro) betalen aan Carroll, omdat hij in mei een andere civiele zaak verloor over smaad en seksueel misbruik. De jury stelde toen vast dat de oud-president haar halverwege de jaren 90 seksueel had misbruikt in een paskamer in een warenhuis. Hij maakte zich ook schuldig aan smaad, omdat hij zei dat Carroll alles had verzonnen.

Omdat in die zaak al is geconstateerd dat Carroll niet heeft gelogen, hoeft volgens de rechter in januari niet opnieuw te worden bewezen wat er is gebeurd in die paskamer. Dat betekent dat uitspraken van Trump uit 2019 ook als smaad kunnen worden gezien. Toen zei hij ook al dat ze loog en dat ze elkaar helemaal niet kenden. De zaak over die uitspraken werd al eerder ingediend, maar omdat Trump destijds nog president was, moest eerst worden bepaald of Trumps uitspraken onder presidentiële immuniteit vielen. Daardoor zijn er twee smaadzaken naast elkaar ontstaan.

In juni wees een rechter de bezwaren van Trump af, waardoor de zaak kan worden behandeld. Carroll eist nog 10 miljoen dollar van Trump, die blijft ontkennen dat hij haar misbruikt heeft. Hij is tegen de eerdere uitspraak in beroep gegaan. Het proces begint op 15 januari.

