Trump moet getuigen over vrijgave van documenten, zegt Amerikaanse hof van beroep

In de gerechtelijke strijd over de vrijgave van documenten heeft een hof van beroep de vroegere Amerikaanse president Donald Trump en zijn kinderen Ivanka en Donald Jr. verplicht om te getuigen. Trump wou dat niet doen, maar justitie heeft zijn argumenten daarvoor verworpen. Dat zegt Letitia James, de procureur-generaal van New York.

Daarmee blijft de beslissing van een rechtbank in New York van februari overeind. Trump heeft altijd gesteld dat hij het slachtoffer is van een “heksenjacht”.

Boete

Enkele dagen geleden was al bekend geworden dat de ex-president in de gerechtelijke strijd 110.000 dollar boete had betaald, omgerekend zo’n 104.000 euro. Maar ondanks die betaling moet Trump nog informatie voorleggen over de zoektocht naar documenten. Anders gaat weer een schikking in voege, waarbij Trump een dwangsom van 10.000 dollar per dag moet betalen wegens minachting van het gerecht.

Frauduleuze handelspraktijken

Achtergrond is een burgerrechtelijk onderzoek van Letitia James, die lid is van de Democraten, tegen het bedrijfsimperium van Republikein Trump wegens mogelijk frauduleuze handelspraktijken. De voormalige president en zijn Trump Organisation zouden bedrieglijke en misleidende financiële rapporten gebruikt hebben om economische voordelen te verkrijgen. Bovendien zou zijn imperium valse informatie verspreid hebben over de waarde van immobiliën.

Trump’s imperium

Trumps concern verwerpt de beschuldigingen. De Amerikaanse zender CNBC berichtte dat de advocaten van Trump hadden laten weten dat ze de door James geëiste documenten niet konden vinden.

Donald Trump is stichter van de Trump Organisation, zijn beide zonen Donald Trump Jr. en Eric Trump vicevoorzitters van het vooral in de immobiliënsector actieve bedrijfsconglomeraat. Tegelijk loopt in New York een strafrechtelijk onderzoek naar Trump en zijn imperium.