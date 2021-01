“Trump moet 2 weken krijgen om verdediging voor afzettingsproces voor te bereiden”

Politie vindt Belgisch koppel gekneveld in hun flat van 5,5 miljoen euro aan Costa del Sol

21 januari De Spaanse politie is erin geslaagd drie overvallers te arresteren die een Belgisch koppel hebben beroofd en vastgebonden. Dat gebeurde in hun luxeflat van 5,5 miljoen euro, in een van de meest exclusieve resorts aan de Costa del Sol. Het koppel werd ’s nachts, terwijl ze in bed lagen, verrast door drie gewapende mannen. Nadat een bewaker de politie verwittigde, vonden die het koppel gekneveld terug op het dak.