Trump: “Mike Pence kreeg de kans om geschiedenis te schrijven, maar had de moed niet”

Trump spoorde zijn aanhangers aan om zich tegen Pence te keren omdat die weigerde de uitslag van de presidentsverkiezingen van november 2020 te verwerpen. Dat is in detail beschreven tijdens de hoorzittingen over de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021. Sommige Trumpfanaten scandeerden “Hang Mike Pence op!” toen ze het Capitool bestormden.

Mike Pence kreeg tijdens de hoorzittingen lof voor zijn beslissing om de verkiezingsuitslag te aanvaarden, maar zijn Republikeinse partijgenoot Trump heeft de nederlaag nog altijd niet verteerd. Tijdens zijn toespraak voor een publiek van christelijke conservatieven in Nashville ging hij in de aanval tegen zijn voormalige vicepresident. “Ik heb Mike Pence nooit een watje genoemd”, begon Trump. “Mike Pence had de kans om geweldig te zijn. Eerlijk gezegd had hij de kans om geschiedenis te schrijven. Maar Mike, en ik zeg dit met droefheid omdat ik hem mag, Mike had niet de moed om te handelen.”

Volledig scherm Donald Trump sprak in Nashville voor een publiek van christelijke conservatieven. © REUTERS

Trump herhaalde nog maar eens zijn valse beweringen dat Joe Biden de presidentsverkiezingen won door wijdverspreide fraude. Die beweringen zijn intussen al meermaals verworpen door verschillende rechtbanken, verkiezingsfunctionarissen en ook leden van zijn eigen regering. Bondgenoten van Trump, onder wie zijn dochter Ivanka, voormalig procureur-generaal William Barr en andere functionarissen, hebben voor de commissie getuigd dat zij de valse beweringen van Trump niet geloofden.

Over die commissie zei Trump nog: “Laten we duidelijk zijn, dit is geen onderzoek van het congres, die verschrikkelijke situatie, die ieders tijd verspilt. Dit is een theatrale productie van partijdige politieke fictie.”