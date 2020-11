“Trump maakt geen plannen meer om G7-top voor te bereiden”

Kiesbaas Georgia: “Trump heeft eigen overwin­ning gekelderd door stemmen per post af te raden”

18 november Volgens de Republikeinse staatssecretaris van Georgia - Brad Raffensperger - heeft president Trump zijn eigen graf gegraven in de zuidelijke staat door stemmen per post af te raden. Dat heeft hij dinsdag gezegd op de Amerikaanse zender WSB-TV. “Hij had met 10.000 stemmen kunnen winnen”, klonk het.