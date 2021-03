Trump liet nog snel stukken van zijn onvoltooide muur bouwen: smokkelaars gebruiken nu verlaten werkwegen van arbeiders

Op de befaamde Arizona Trail, die door bijna 1.300 km ongerepte wildernis van de Amerikaans-Mexicaanse grens tot aan de grens van Arizona met Utah loopt, botsen wandelaars in de Huachucabergen nu plots op een op zich staand fragment grensmuur van 400 meter lang, nog snel gebouwd op vraag van Trump die op dat moment wist dat hij niet lang meer president zou zijn. Compleet nutteloos in een streek waar vluchtelingen nog maar zelden de grens oversteken, wat Trumps voornaamste argument was voor ‘zijn’ Mexicaanse muur.

De grens tussen de Verenigde Staten en Mexico is bijna 2.000 mijl lang (ruim 3.200 kilometer). 654 mijl of 1.050 kilometer daarvan was al voorzien van een of andere fysieke barrière tussen de twee landen toen Donald Trump in 2017 ingezworen werd als president. Maar Trump had tijdens zijn verkiezingscampagne beloofd daar een serieus stuk muur aan toe te voegen, liefst op kosten van de Mexicanen. Daar kwam amper iets van in huis, weten we vier jaar later. Mexico betaalde niet voor het project dat geraamd werd op meer dan 15 miljard dollar (12,6 miljard euro). Bovendien kon Trump slechts ongeveer 75 kilometer muur extra laten bouwen op de grens waar tot dan toe nog niks stond.