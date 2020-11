Trump legt zich er niet bij neer: “Verkiezingsrace nog lang niet voorbij”

Vlamingen en Amerikanen over verkie­zings­thril­ler: “Als de laatste uren van een bevalling: blijven ademen en hopen op goede uitkomst”

4:40 Vlamingen die in de VS wonen en Amerikanen die in ons land wonen, hebben één ding zeker gemeen: nagelbijtend volgen ze al dagenlang deze verkiezingsthriller. We polsten naar hun hoop, vrees en verwachtingen.