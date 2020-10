Trump legt kritiek naast zich neer en houdt grote rally in Arizona

Eerder deze week werden meerdere Trump-aanhangers in Wisconsin, waar buiten in de kou een rally werd gehouden, na afloop in het ziekenhuis opgenomen met onderkoelingsverschijnselen.

Tijdens de verkiezingsbijeenkomst in de plaats Bullshead City herhaalde Trump zijn claim dat er snel een vaccin tegen het coronavaccin beschikbaar komt. “Als ik niet de president was, als jullie slaperige Joe als president hadden, zou het jullie nog vier jaar hebben gekost om een vaccin te krijgen. Jullie zouden nooit een vaccin hebben gekregen”, zei Trump. Volgens zijn adviseur Anthony Fauci is een vaccin er in de VS zeker niet voor januari, al spreekt de president dat tegen.

“Rally's van onschatbare waarde”

Volgens een campagneadviseur van Trump zijn de campagnebijeenkomsten van onschatbare waarde voor de president omdat diens Democratische uitdager Joe Biden meer geld heeft ingezameld voor de inkoop van advertenties in de media. “Deze bijeenkomsten genereren aanzienlijke gratis media-aandacht die helpt het financiële voordeel van Biden ongedaan te maken", zei de adviseur. “Fox News zendt de bijeenkomsten min of meer integraal uit. Het is een geweldige aanwinst.”

Biden, die in de landelijke peilingen aan kop gaat, haalde in de eerste twee weken van deze maand zo'n 130 miljoen dollar (ongeveer 110 miljoen euro) op, bijna drie keer meer dan Trump, die volgens de gegevens van de Federale Kiescommissie 44 miljoen dollar wist op te halen.

De campagneadviseur van Trump zei dat de bijeenkomsten vooral worden georganiseerd in delen van het land waar minder mensen mondmaskers dragen, en waar men minder bezorgd is over de risico's van Covid-19. “Als je op de kaart kijkt waar de rally's worden gehouden, zie je een overlap met de scheidingslijnen rond Covid-19. Er is eigenlijk dus alleen maar een voordeel", aldus de campagnemedewerker.

Negatieve gevolgen

Een politiek analist verbonden aan de Universiteit van Virginia, stelt echter dat de campagnestrategie nog nadelige gevolgen kan gaan krijgen voor Trump. “Meer aandacht betekent niet noodzakelijk meer stemmen, en ik vraag me af of sommige zwevende kiezers worden afgeschrikt door de totale lak aan de Covid-protocollen", stelt hij. Een pro-Biden-groep, genaamd Priorities USA Action, meldt dat uit een peiling in zes cruciale staten zou blijken dat de meeste mensen afkeurend reageren op Trumps grootschalige verkiezingsbijeenkomsten zonder mondkapjesplicht.

Na een bijpraatsessie met volksgezondheidsfunctionarissen haalde Biden woensdag uit naar de regering-Trump, die volgens hem lak heeft aan veiligheidsmaatregelen en er niet in slaagt met een plan te komen om de corona-epidemie in te dammen. “Hoe langer hij het voor het zeggen heeft, hoe roekelozer hij wordt”, zei Biden tegen verslaggevers voordat hij in zijn woonplaats Wilmington (Delaware) zijn stem uitbracht.