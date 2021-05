Trump lanceert Twitter-alternatief op eigen website

De nieuwe pagina komt een dag voor Facebook officieel zal beslissen of de schorsing van Trumps account permanent is. Zijn Facebookprofiel werd offline gehaald uit vrees voor nog meer onrust, nadat zijn aanhangers het Capitool bestormden op 6 januari. Trump weigerde aanvankelijk het geweld af te keuren en blijft nog steeds beweren dat hij de verkiezingen van Joe Biden verloor als gevolg van grootschalige verkiezingsfraude.

De webpagina is getiteld ‘From the Desk of Donald J. Trump' (‘Van het bureau van Donald J. Trump’, red.) en toont een reeks korte berichten die door volgers kunnen worden gedeeld en geliket.