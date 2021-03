Trump lanceert eigen website met nogal selectieve geschiedenis: hoog dodenaantal corona en aanval op het Capitool ‘weggelaten’

Trump gebruikt speech op bruiloft om eerst te klagen over Biden en de Mexicaanse grens... en twee minuten later om koppel te felicite­ren

29 maart Ex-president Donald Trump gaf zaterdagavond tijdens een bruiloft in zijn resort in Florida een nogal onvergetelijke speech. Niet vanwege zijn mooie woorden voor het pasgetrouwde koppel, wel om zijn klaagzang over de situatie aan de grens met Mexico en het beleid van huidig Amerikaans president Joe Biden. Dat is te zien op amateurbeelden die de nieuwssite TMZ in handen kreeg.