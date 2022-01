Trump laat weer van zich horen: “Rusland en China spelen met ons. Dat hadden ze bij mij nooit gedurfd”

“NAVO breidt militaire aanwezig­heid in Oostzee uit”

De NAVO heeft zijn militaire aanwezigheid in de Oostzee uitgebreid. Dat meldt de Zweedse krant ‘Aftonbladet’. Sinds dit weekend is het marineschip Zr. Ms. Rotterdam in een gebied net ten zuiden van Zweden gestationeerd. Het schip van de Nederlandse marine ligt momenteel voor het Deense eiland Bornholm. Een woordvoerder van de NAVO zegt tegen de krant dat het schip in de Oostzee ligt om de situatie in het gebied te kunnen monitoren.

