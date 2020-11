Trump laat van zich horen: “Biden en zijn entourage zijn dieven”

In de resem tweets noemde hij winnaar Joe Biden en diens kamp “dieven”. “Wij denken dat deze mensen dieven zijn. De machines in de grote steden zijn corrupt. Dit is een gestolen verkiezing. De beste opiniepeiler in Groot-Brittannië schreef deze ochtend dat dit duidelijk een gestolen verkiezing is, het is onmogelijk dat Biden in deze staten Obama overklaste”, aldus de bewoner van het Witte Huis. “Waar het er toe deed, stalen zij wat zij moesten stelen.”

Geschiedenis van verkiezingsproblemen

"We moeten naar de stemmen kijken", zo klinkt het een rij tweets. "We zitten nog maar in de sorteerfase ("tabulation stage"). We moeten naar de beschuldigingen (van fraude, nvdr) kijken. We zien een aantal beëdigde verklaringen dat er verkiezingsfraude is gepleegd. In ons land hebben we een geschiedenis van verkiezingsproblemen.”

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

In Pennsylvania was er een beslissing van het Hooggerechtshof dat hen verplichtte om de stembiljetten die na de deadline binnengekomen waren, opzij te leggen. Er was daar een tussenkomst nodig van (Samuel) Alito (rechter van het Federaal Hooggerechtshof, nvrd). Dat is een groot aantal stembiljetten.”

“Volledige verkiezing beïnvloeden”

"Als je het hebt over systematische problemen, dan moet je eens kijken naar hoe deze stembiljetten werden gevalideerd. Want als er een probleem is met de validering, zou dat de VOLLEDIGE VERKIEZING beïnvloeden", zo zegt Trump.

"Wet me zorgen baart, is dat er meer dan 100 miljoen poststemmen zijn uitgebracht in steden als Philadelphia......en Detroit, met een lange geschiedenis van verkiezingsproblemen (om het zacht uit te drukken)".

Voor alle duidelijkheid: zowel in Philadelphia als Detroit moest Trump het afleggen tegen Joe Biden.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Lees ook