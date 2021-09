Trump laat opnieuw uitschijnen dat hij in 2024 gooi doet naar presidentschap: "Alleen slecht nieuws van dokter kan me tegenhouden”

De voormalige Amerikaanse president Donald Trump (75) heeft opnieuw laten uitschijnen dat hij wil meedoen aan de presidentsverkiezingen van 2024 in de Verenigde Staten. Deze keer deed hij de uitspraak in een programma op de conservatieve zender Real America’s Voice.

Toen hem gevraagd werd wat een hinderpaal kon zijn om zich opnieuw kandidaat te stellen voor het presidentschap, antwoordde hij: “Slecht nieuws van een dokter, denk ik. Het moment dat je een telefoontje krijgt en ze je zeggen dat je moet langskomen omdat er slechte resultaten zijn. Dingen gebeuren nu eenmaal. Door God, maar ze gebeuren. Maar ik voel me zo goed.”

Trump heeft nog niet officieel bekendgemaakt dat hij opnieuw kandidaat is om president van de VS te worden, maar hij heeft wel al verschillende hints gegeven in die richting. Bij een bezoek aan de New Yorkse politie naar aanleiding van de herdenking van de aanslagen van 11 september 2001 deed hij het ook al. “We mogen er nog niet over praten. Maar ik denk dat je heel gelukkig gaat zijn”, aldus Trump toen.

Campagnefinanciering

Als reden voor het uitstellen van de aankondiging verwees hij zelf al naar “de wetgeving rond campagnefinanciering, die eerlijk gezegd belachelijk is”. Hoe langer hij de officiële aankondiging uitstelt, hoe langer hij geld kan inzamelen zonder daarover officieel te moeten rapporteren.

Voor de eedaflegging van huidig president Joe Biden (78) was Trump de oudste president bij de start van zijn ambtstermijn. Mocht hij effectief deelnemen in 2024 en het ook halen, dan kan hij — na Grover Cleveland eind 19de eeuw — de tweede Amerikaanse president in de geschiedenis worden die twee niet-opeenvolgende termijnen uitdoet. Een recente poll liet alvast uitschijnen dat Trump momenteel populairder is dan Biden.

Fauci

Tijdens het interview op Real America’s Voice had hij ook geen goed woord over voor zijn voormalige medische topadviseur Anthony Fauci. Trump vertelde dat hij “zowat het tegenovergestelde” deed dan wat Fauci hem aangaf te doen om het coronavirus te bestrijden. “Hij was er zowat veertig jaar. Hij was een meubelstuk.”

Meer dan 400.000 Amerikanen stierven aan Covid-19 tijdens het presidentschap van Trump.