Trump laat eigen vicepresident Pence vallen die weigert stemmen ongeldig te verklaren: “Hij heeft de moed niet te doen wat nodig is”

Amerikaans president Donald Trump heeft op Twitter zwaar uitgehaald naar Mike Pence. “Hij had de moed niet om te doen wat nodig is om onze grondwet en ons land te beschermen.” Trump laat daarmee zijn eigen vicepresident vallen, die aan het begin van de sessie van het Congres had geweigerd om stemmen van de kiesmannen ongeldig te verklaren.

Trump blijft dus oproepen tot verzet. Eerder vandaag stuurde de Amerikaanse president Pence in de vuurlinie, maar zijn plaatsvervanger bedankte feestelijk voor die ‘eer’. De Republikein vervult immers enkel een ceremoniële rol wanneer Joe Biden officieel tot winnaar uitgeroepen wordt in het Capitool. In een brief aan het Congres beklemtoonde Pence dat hij zich aan de grondwet zou houden en dat hij niet de autoriteit hadom te beslissen welke stemmen van het kiescollege mogen geteld worden en welke niet.

“Staten willen hun stemmenaantallen corrigeren omdat ze het gevolg zijn van fraude. Het enige wat Pence moet doen, is de resultaten terugsturen naar de strijdstaten. En dan winnen we! Doe het, Mike. Het is tijd om buitengewone moed te tonen”, tweette Trump eerder al.

Trump rekende dus duidelijk op Pence om alsnog de bakens te verzetten, maar die liet weten het bij zijn ceremoniële rol te zullen houden. “Ik kan niets meer voor je doen”, zou de vicepresident zelfs verklaard hebben. In een brief aan het Congres verklaarde Pence zijn standpunt. De vicepresident deelde mee dat hij de bezorgdheden omtrent berichten over verkiezingsfraude deelt, en dat hij er daarom voor zal zorgen dat alle bezwaren tegen de verkiezingsuitslag vandaag in het Congres besproken zullen worden. Het is vervolgens aan de volksvertegenwoordigers om erover te beslissen, beklemtoonde hij.

“Het presidentschap hoort toe aan het Amerikaanse volk, en aan hen alleen”, aldus Pence, die daarmee leek in te spelen op Trumps poging om de macht voor de volgende vier jaar te willen grijpen. De vicepresident beklemtoonde dat hij niet bij machte is om het recht te claimen om te beslissen welke stemmen van het kiescollege mogen geteld worden en welke niet. “De stemmen van het kiescollege voor de president en vicepresident zullen geteld worden op een manier die aansluit bij de grondwet, de wetten en de geschiedenis. Zo helpe mij God”, concludeerde Pence.

Het Amerikaanse parlement begon vanavond onze tijd de uitslag van de presidentsverkiezingen te bekrachtigen. Het is de laatste procedurele horde voor de inauguratie van president-elect Biden binnen twee weken. De ceremonie duurt normaal circa een half uur, louter een formaliteit dus. Bij de goedkeuring van de uitslag uit de derde staat van de alfabetische lijst, Arizona, tekenden enkele Republikeinen verzet aan, waarna over dat verzet een debat begon. Dat werd uiteindelijk onderbroken door de chaos aan en uiteindelijk ook in het Capitool. Pence zelf werd geëvacueerd.

Vertrokken voor dagen?

Twaalf Republikeinse senatoren kondigden aan dat ze van die gelegenheid gebruik wilden maken. Volgens de conservatieve zender Fox News zou Mitch McConnell, de invloedrijke fractieleider van de Republikeinse meerderheid in de Senaat, zijn partijgenoten echter tot de orde roepen.

Lastig parket

Een stemming kan Republikeinen in een lastig parket brengen als zij kleur moeten bekennen ten opzichte van president Trump. Hij geldt met zijn achterban nog altijd als een belangrijke machtsfactor binnen de partij.

Vijftien jaar geleden verzetten twee Democratische volksvertegenwoordigers zich nog tegen de uitslag in Ohio. Zij meenden toen ook dat er geknoeid was met de resultaten. Het leidde tot een debat in zowel het Huis van Afgevaardigden als in de Senaat. Na een ultieme stemming bleef alles echter bij het oude.