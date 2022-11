Trump komt niet opdagen voor onderzoekscommissie Capitoolbestorming

Kritiek op Trump binnen Republi­kein­se partij groeit: “Derde verkiezing op rij die hij verliest”

De grote overwinning van de Republikeinen in de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen of midterms van vorige week is uitgebleven. De Democraten slaagden er zelfs in de meerderheid in de Senaat te behouden, al lukt dat waarschijnlijk niet in het Huis van Afgevaardigden. Binnen de Republikeinse partij wijzen sommigen met de vinger naar senaatsminderheidsleider Mitch McConnell, maar velen ook naar Donald Trump als verantwoordelijke voor de teleurstellende uitslag. “Dit is de derde verkiezing op rij waar Trump ons stemmen kost”, zei Larry Hogan (66), gouverneur van Maryland.

14 november