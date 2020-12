Trump keert onverwacht terug naar Washington en mist eigen eindejaarsfeest in Mar-a-Lago: gasten blijven verbouwereerd achter

De Amerikaanse president Donald Trump en zijn vrouw Melania breken onverwacht hun vakantie in Florida een dag eerder af. Het koppel keert nog voor de jaarwisseling terug naar Washington DC. Trump mist daardoor zijn eigen jaarlijkse New Year’s Eve Party.

Gasten hadden zich al verzameld voor het feest in Mar-a-Lago, laten ingewijden aan CNN weten. Zij hadden te horen gekregen dat de president het feest zou bijwonen, maar dat is dus niet het geval. Dat is ongewoon, want Trump geniet meestal van de rode loper en zijn entree voor zijn verzamelde vrienden en de pers die avond.

Het Witte Huis heeft niet toegelicht waarom Trump eerder terugkeert naar het Witte Huis. Het bracht woensdagavond alleen naar buiten dat de president de volgende ochtend om 11 uur zou vertrekken.

Laatste dagen

Het zijn Trumps laatste dagen als president. Bij de presidentsverkiezingen in november verloor hij van zijn Democratische tegenstander Joe Biden, al weigert Trump zijn verlies te erkennen. Tijdens zijn vakantie in Florida zou hij volgens CNN alleen maar bezig geweest zijn met de verkiezingsresultaten en het moment dat het Amerikaanse Congres de verkiezingsuitslag officieel zal vaststellen. Dat gebeurt over minder dan een week, op 6 januari. Op 20 januari zal de verkozen president Biden dan de eed afleggen.

Het vaststellen van de verkiezingsuitslag is normaliter een formaliteit, maar een Republikeinse senator heeft al aangekondigd bezwaar te zullen maken. Trump twitterde zelf al enkele keren over de datum. “6 januari, tot in DC (Washington)!” schreef hij, verwijzend naar de protesten die op die dag gepland zijn. Hoewel de president al een hele reeks rechtszaken verloor en hij ook geen gehoor kreeg bij het Hooggerechtshof, zou hij 6 januari als zijn beste kans zien om het verkiezingstij nog te keren.

Geïrriteerde stemming

Trump zou volgens bronnen van CNN voor het grootste deel van zijn vakantie in een geïrriteerde stemming geweest zijn. Niet alleen over de verkiezingsuitslag, maar ook over de renovatie van zijn privévertrekken in Mar-a-Lago. Die gebeurden in opdracht van zijn vrouw Melania.

Trump zou ook gezegd hebben dat hij zich zorgen maakte over vergeldingen van Iran in de komende dagen, na de Amerikaanse droneaanval van een jaar geleden, die de Iraanse generaal Qasem Soleimani het leven kostte.

