“Trump juichte de bestormers toe terwijl ze Mike Pence dood wensten”: nieuwe beelden schokken onderzoekscommissie

Een onderzoekscommissie is bezig met alle feiten te verzamelen van de bestorming van het Capitool van vorig jaar. Verschillende medewerkers van Trump klappen nu uit de biecht: “Hij verzette zich boos tegen zijn eigen adviseurs en vond dat zijn eigen vicepresident het verdiende om opgehangen te worden.” Trump zelf is niet onder de indruk: “Het waren vredevolle mensen. De liefde hing in de lucht, ik heb nog nooit zoiets gezien.”

De parlementaire onderzoekcommissie heeft een 12 minuten lange video getoond van de bestorming van het Capitool. Die bestond voor het grootste deel uit beelden die nog nooit eerder werden vertoond. De video toont chronologisch hoe de bestorming verliep aan de hand van onder meer bodycam- en bewakingsbeelden. De beelden kwamen bij sommige aanwezigen in de zaal hard binnen. Zo kon Harry Dunn, een politieagent van het Capitool die aanwezig was bij de bestorming, zijn tranen niet bedwingen.

De commissie onthulde ook getuigenissen van medewerkers van Trump die zeiden dat de voormalige president niet wilde dat de aanval op het Amerikaanse Capitool ophield. Hij verzette zich ook boos tegen zijn eigen adviseurs die hem aanspoorden de relschoppers te stoppen en vond dat zijn eigen vicepresident het “verdiende” om opgehangen te worden.

Welke impact kan de commissie hebben op Trump? En hoe reageert hij op het onderzoek?:

(lees verder onder de video)

Verrader en schurk

Capitoolofficier Caroline Edwards mocht als eerste getuigen. De commissie zei dat Edwards de eerste agent was die door de relschoppers gewond was geraakt. Ze beschreef hoe trots ze was op haar baan als “beschermer van Amerika’s symbool van de democratie”. Maar ze vermelde ook de venijnige kritiek die ze te verduren kreeg nadat ze bewusteloos was geslagen en een traumatisch hersenletsel had opgelopen tijdens de aanval.

“Ik werd op 6 januari 2021 en de dagen daarna voor veel dingen uitgemaakt”, zei Edwards. “Ik werd Nancy Pelosi’s hond (Democraat Pelosi is de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, red.) genoemd, incompetent genoemd, een held en een schurk genoemd. Ik werd een verrader van mijn land genoemd. In werkelijkheid, was ik geen van die dingen.”

“Ik was een Amerikaan die oog in oog stond met andere Amerikanen en die zich afvroeg hoe we hier waren beland. Ik was al eerder uitgescholden, maar nog nooit was mijn patriottisme of plicht in twijfel getrokken”, voegde Edwards eraan toe.

Pence nam heft in handen

Ook Generaal Mark Milley kwam aan het woord. Hij vertelde de Commissie dat het Pence was die de Nationale Garde de opdracht gaf om te reageren op het geweld op 6 januari. Toch moest hij van het Witte Huis vertellen dat Trump de opdracht had gegeven.

Milley beschreef ook zijn interacties met Trump stafchef Mark Meadows: “Hij vertelde me: ‘We moeten het verhaal om zeep helpen dat de vicepresident alle beslissingen neemt. We moeten het verhaal neerzetten dat de president nog steeds de leiding heeft en dat de dingen stabiel zijn.’”

De hoorzitting van donderdag was de eerste in een hele reeks hoorzittingen die deze maand zullen plaatsvinden. Het onderzoek omvatte interviews met meer dan duizend mensen over hoe Trump en zijn team probeerden de resultaten van de verkiezingen van 2020 ongedaan te maken.

Volledig scherm Beelden van de bestorming van het Capitool. © AP