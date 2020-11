Trump houdt om 22 uur eerste toespraak sinds televisiezenders verkiezingsnederlaag aankondigden

Kerst vieren in coronatij­den: zo doen ze dat in de buurlanden en elders

17:07 Het is wellicht al tot iedereen doorgedrongen dat we kerst in coronatijden anders zullen moeten vieren. Grote familiebijeenkomsten zijn in ons land vermoedelijk uit den boze. Het wordt bij ons een feest met je bubbel of hoogstens in zeer beperkte kring, zo hebben virologen laten uitschijnen. Maar hoe zullen de feestdagen er uitzien in onze buurlanden en elders? Een overzicht.