Trump hint op nieuwe gooi naar presidentschap en noemt zichzelf de “45ste en 47ste” president van de VS

Trump speecht in Arizona maar kondigt geen kandidaat­schap aan

In een toespraak van twee uur in de Amerikaanse staat Arizona heeft de voormalige Amerikaanse president Donald Trump gesproken over problemen in de VS, waaronder de pandemie, inflatie, en het parlementaire onderzoek naar de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021. Hij herhaalde zijn bekende beschuldiging dat de verkiezingen van 2020 "gestolen" zijn. Maar Trump zei niet of hij zelf weer kandidaat zal zijn in de presidentsverkiezingen van 2024.

16 januari