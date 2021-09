Trump hint op deelname presidentsverkiezingen in 2024 tijdens verrassingsbezoek aan politie

Voormalig Amerikaans president Donald Trump gaat deelnemen aan de presidentsverkiezingen in 2024. Daar leek hij alleszins toch op te hinten tijdens een verrassingsbezoek aan het New Yorkse politiedepartement. “We mogen er nog niet over praten. Maar ik denk dat je heel gelukkig gaat zijn”, aldus Trump.

De oud-president ging tijdens zijn bezoek in gesprek met enkele New Yorkse agenten. Een officier vroeg hem of hij opnieuw wilden deelnemen aan de verkiezingen. “Oh, dat is een moeilijke vraag.”

“Eigenlijk is het een gemakkelijke vraag”, zegt Trump vervolgens. “Ik weet wat ik ga doen, maar we mogen er nog niet over praten.” Hij beweerde dat de wetten rond campagnefinanciering hem tegenhielden om aan te kondigen of hij mee deed. “Maar ik denk dat je heel gelukkig zult zijn”, zegt Trump tot slot.

De New Yorkse politie herdenkt vandaag de aanslagen op de WTC-torens in 2001. Donald Trump heeft voorlopig nog geen enkele officiële herdenkingsdienst bijgewoond. Hij was nochtans uitgenodigd voor de officiële ceremonie in New York.

Trump bracht in een videoboodschap wel hulde aan de brandweerlieden, politieagenten en reddingswerkers die destijds werkten. Al had hij het ook over de “incompetentie” van president Joe Biden in verband met de chaotische militaire terugtrekking uit Afghanistan: “Het is een triest moment voor de manier waarop onze oorlog tegen degenen die ons land zoveel kwaad hebben gedaan nu is geëindigd”, klonk het. “De heerser van ons land lijkt zo een idioot.”

