Trump herhaalt weerlegde beschuldigingen van kiesfraude na Facebook-uitspraak en noemt beslissing “absolute schande”

Facebook en Instagram hoeven oud-president Trump niet terug te laten keren

18:00 De Amerikaanse oud-president Donald Trump keert nog niet terug op Facebook en Instagram. De beide platforms hadden Trump in januari geblokkeerd nadat zijn aanhangers het Capitool hadden bestormd, en dat was op zich terecht, bepaalde het Oversight Board woensdag. Het Board is een soort ‘gerechtshof’ van Facebook en dochter Instagram en moet controleren of de beide platforms zich goed aan hun eigen regels houden.