Trump hekelt “mooie” berichtgeving in de media over pas overleden Colin Powell

Donald Trump heeft Colin Powell bekritiseerd, amper een dag na de dood van de voormalige minister van Buitenlandse Zaken. “Colin Powell heeft veel fouten gemaakt, maar bon, moge hij rusten in vrede!” stelde de oud-president dinsdag in een vernietigende verklaring, waarin hij ook jammerde over de berichtgeving in de media.

Colin Powell, de eerste zwarte Amerikaan aan het hoofd van het leger, is maandag bezweken aan complicaties ten gevolge van het coronavirus. De oud-minister werd 84. Daarop volgden eerbetonen uit quasi het hele Amerikaanse politieke spectrum. En dat was niet naar de zin van Trump die de hommages beschouwde als ware hagiografieën die het leven van een heilige leken te beschrijven.

“Prachtig om te zien hoe de ‘desinformatiemedia’ omgaan met wijlen Colin Powell, die grote fouten heeft gemaakt met betrekking tot Irak en de beruchte massavernietigingswapens. Ik hoop dat mij dezelfde eer te buurt zal vallen bij mijn dood”, schreef een wrange oud-president.

Trump verwees daarmee naar de controversiële presentatie die Powell in 2003 gaf in de VN-Veiligheidsraad over de vermeende Iraakse massavernietigingswapens. Het verhaal bleek niet te kloppen en leidde met een Amerikaanse inval in Irak tot een van de bloedigste oorlogen in de regio waarvan de gevolgen nog steeds merkbaar zijn.

Geen fan

De voormalige viersterrengeneraal maakte er nooit een geheim van dat hij geen fan was van Trump, die hij publiekelijk een leugenaar had genoemd en wiens retoriek hij bestempelde als “een gevaar voor de democratie”. Het was de kandidatuur van Trump voor het presidentschap – en vervolgens zijn eedaflegging als president – die Powell ertoe bracht de Republikeinse partij na meer dan twee decennia te verlaten.

In de nasleep van de aanval op het Capitool op 6 januari zei Powell aan NBC dat hij vond dat Trump op dat moment had moeten aftreden. “Waar hij verantwoordelijk voor is, is een van de meest walgelijke dingen die ik ooit heb gezien”, voegde hij er toen aan toe.

De reactie van Trump na diens dood kwam er dan ook snel en was hard. “Gegeven de kans die je hebt om genadig te zijn over iemands dood, of helemaal niets te zeggen, heeft Trump duidelijk een andere route gekozen”, besloot Maggie Haberman, correspondente van The New York Times.