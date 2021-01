Trump heft inreisverbod voor Europeanen en Brazilianen op, Biden fluit hem terug

Kremlincri­ti­cus Navalny tot 15 februari in cel EU-landen eisen maatrege­len tegen Moskou

18 januari De Russische oppositieleider Aleksej Navalny is zondag bij zijn terugkeer naar Rusland meteen opgepakt op de luchthaven. Journalisten van persbureau AFP stelden zijn arrestatie vast toen hij zich opmaakte voor de paspoortcontrole. Het Russische gevangeniswezen bevestigde nadien het nieuws. Hij zou tot 15 februari in de cel moeten blijven, zo is van zijn advocaat vernomen. Verschillende gezagsdragers, waaronder Angela Merkel, eisen zijn onmiddellijke vrijlating.