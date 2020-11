Trump heeft zich ingegraven in Witte Huis: zo brengt hij zijn dagen door

De Amerikaanse president Donald Trump houdt zich nu al twee weken schuil in het Witte Huis. Sinds de dag van de verkiezingen op 3 november maakte hij nog maar drie publieke optredens en gisteren was zijn officiële agenda voor de tiende dag helemaal leeg.

Volgens bronnen van nieuwszender CNN zou Trump zijn ochtenden doorbrengen met televisiekijken in zijn woonvertrekken en pas laat in de namiddag naar het Oval Office gaan. Daar zou hij tot ‘s avonds laat blijven. Hij pendelt alleen af en toe naar de aangrenzende eetkamer. Ook daar staat een grote televisie en liggen overal kranten en tijdschriften op de tafel. Camera’s zijn niet meer welkom.

Hij annuleerde ook zijn trip naar zijn buitenverblijf Mar-a-Lago in Florida. Daar zou hij samen met zijn vrouw Melania naartoe trekken voor Thanksgiving, maar die plannen gaan dus niet door.

Gietende regen

Amper drie keer liet hij zich de afgelopen twee weken zien voor een officieel optreden. De eerste keer twee dagen na de verkiezingen, toen hij in de briefing room van het Witte Huis allerlei ongefundeerde claims maakte over fraude bij de verkiezingen. De tweede keer op Veteranendag (11 november), toen hij in de gietende regen een bloemenkrans ging neerleggen op de militaire begraafplaats Arlington National Cemetery. En de derde keer afgelopen vrijdag, toen hij een briefing hield over het coronavaccin in de Rozentuin van het Witte Huis. Bij geen enkele van die optredens beantwoordde hij vragen van reporters.

Volledig scherm President Trump op Arlington National Cemetery. © BSRagency BSR Agency

Ook aangekondigde niet-publieke activiteiten zijn er nauwelijks. Hij ging twee keer lunchen met vicepresident Mike Pence en had donderdag een meeting met zijn ministers van Buitenlandse Zaken en Financiën. Bellen naar andere wereldleiders doet hij niet meer, sinds zelfs zijn dichtste bondgenoten - premier Benjamin Netanyahu van Israël om maar iemand te noemen - de overwinning van Joe Biden hebben erkend.

Wat hij dan wel doet? Twitteren. De afgelopen dagen kwam er een onophoudelijke stroom van tweets waarin hij blijft volhouden dat hij de verkiezingen gewonnen heeft en dat er sprake is van fraude, iets waarvoor hij geen enkel bewijs aandraagt. Sociale media labelen de claims consequent als “betwist”.

Ontslagen

Er volgde ook al een hele reeks ontslagen. Trump zette onder meer zijn defensieminister Mark Esper aan de deur, net als de hoogste cyberveiligheidsfunctionaris van het land Chris Krebs. Die laatste had ontkend dat er sprake was van fraude tijdens de presidentsverkiezingen.

In het Pentagon rolden nog meer koppen. Dat zou te maken hebben met de weigering van de defensietop om mee te werken met het versneld terugtrekken van de Amerikaanse troepen uit Afghanistan. Trump zou vorige week ook gevraagd hebben of er een mogelijkheid was om een kerncentrale in Iran aan te vallen.

Volledig scherm © AFP

Volgens ingewijden zou hij er in de laatste twee maanden van zijn presidentschap nog snel een heleboel beleidsmaatregelen willen doorduwen, onder meer op het vlak van migratie. Het coronavirus lijkt echter nog altijd geen prioriteit. Dat blijkt onder meer uit de briefing die zijn taskforce maandag gaf aan de Amerikaanse gouverneurs vanuit het Witte Huis en waarin de sterk stijgende coronacijfers werden besproken. Trump was niet aanwezig. Hij was boven de ontwikkelingen aan het volgen in Pennsylvania en Georgia, waar hij rechtszaken lopen heeft tegen de verkiezingsuitslag.

Als hij het Witte Huis dan toch even verlaat, blijft Trump in de buurt. Verder dan zijn golfterrein in Virginia - ongeveer 40 kilometer van het Witte Huis - is hij nog niet gegaan.

Volledig scherm © REUTERS

Intussen duiken ook steeds meer getuigenissen op van ingewijden die zeggen dat Trump ondanks zijn tegenstribbelingen de bui wel degelijk ziet hangen. “Hij weet dat het voorbij is”, vertelde een adviseur van de president vorige week aan de krant The New York Times. “Maar in plaats van zijn nederlaag toe te geven, bedenkt hij het ene na het andere onwaarschijnlijke scenario om toch president te kunnen blijven.”

Zijn gemoed zou bedrukt zijn, klinkt het. Maar hij zou niet schreeuwen van woede, zoals zijn tweets laten uitschijnen. Die zijn vaak helemaal in hoofdletters geschreven.

Verhuis

Dat hij nog altijd niet op het punt is dat hij zijn nederlaag wil erkennen, blijkt ook uit het feit dat er nog geen enkele aanzet gegeven is tot het starten van de verhuis van de Trumps. Hoewel het nog maar 64 dagen is tot de inhuldiging van de nieuw verkozen president, wordt er nog nergens ingepakt.