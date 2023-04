Trump haalt voor eigen aanhang uit naar justitie en Democraten: “Ons land gaat naar de verdoemenis”

UpdateVoormalig president Donald Trump zei dinsdagavond dat hij het slachtoffer is van “verkiezingsinmenging”. Tijdens zijn speech haalde hij uit naar de rechtbank in New York: “Ik had nooit verwacht dat dit mogelijk was in Amerika. Mijn enige misdaad is het moedig beschermen van de natie tegen hen die haar willen vernietigen”.

De New Yorkse aanklager Alvin Bragg beschuldigt de oud-president namelijk van vervalsing van bedrijfsdocumenten. Het gaat daarbij om het zwijggeld dat hij betaalde aan twee vrouwen, pornoster Stormy Daniels en Playboy-model Karen McDougal. Trump pleitte echter onschuldig op alle 34 aanklachten. Hij noemde de aanklacht “een belediging” voor zijn land.

Vanuit zijn woning in Palm Beach sprak hij voor een publiek dat grotendeels uit intimi en zijn fanatiekste aanhangers bestond. Hij deed de zaak af als “verkiezingsbeïnvloeding” door justitie en de Democratische Partij. Die zouden hem via de rechtbank een mogelijk nieuwe termijn als president proberen te ontzeggen. “Het gaat om massale electorale inmenging op een schaal die ons land nog nooit gezien heeft”, klonk het in zijn bekende stijl.

“Ons rechtssysteem is wetteloos geworden”, ging Trump tekeer. De Democraten proberen het te misbruiken om verkiezingen te winnen. “We zijn een natie in verval. En nu willen deze radicaal-linkse gekken onze verkiezingen beïnvloeden met de hulp van gerechtelijke instanties. Dat kunnen we niet toestaan”.

Volgend jaar gaan de Amerikanen namelijk naar de stembus, en Trump heeft al aangegeven te willen runnen als kandidaat namens de Republikeinen.

Trumphater

Hoewel de zaak volgens Trump als los zand aan elkaar hangt, is hij toch bezorgd omdat hij niet gelooft dat hij in New York een eerlijk proces zal krijgen. In de grotendeels feitenvrije klaagzang sprak hij van een politieke heksenjacht door aanklager Bragg die door “radicaal-links” zou worden gesteund.

Daarnaast lanceerde hij ook nog persoonlijke aanvallen tegen rechter Juan Merchan en diens familie. “De rechter is een Trumphater”, verzekerde hij ook de aanwezige aanhang.

Quote Trump beweerde zelfs dat de Derde Wereldoor­log voor de deur stond, zonder daar enig bewijs voor te leveren.

Trump, die verder een kalme indruk maakte, deed ook zijn beklag over de stand van zaken in de Verenigde Staten: “Ons land gaan naar de verdoemenis”. Dat was volgens hem de schuld van het presidentschap van Biden en andere Democratische bestuurders. Hij gaf hen een veeg uit de pan op thema's als immigratie, inflatie en criminaliteit.

Ook verweet hij president Biden mismanagement van de situatie in Oekraïne, verwijzende naar de nauwere betrekkingen tussen China en Rusland. Hij beweerde opnieuw dat het uitbreken van de Derde Wereldoorlog “dichterbij is dan we denken”, zonder enig bewijs te leveren voor die claim.

Op sommige momenten klonk de half uur durende speech meer als een campagnebijeenkomst dan een toespraak over de inhoud van de zaak die tegen Trump is aangespannen. Dat leek zijn aanhangers echter weinig te deren: die juichten hem enthousiast toe.

Hoe nu verder?

Na het voorlezing van de aanklacht, zijn nu een reeks hoorzittingen gepland en de mogelijkheid om verschillende verzoeken in te dienen. Verwacht wordt dat de advocaten van Trump de procedure zullen proberen vertragen. Die laatste zou pas op 4 december weer voor de rechter moeten verschijnen.

Het proces zou dan ten vroegste in januari 2024 kunnen starten, maar de verdediging van de voormalige president pleitte dinsdag voor het late voorjaar. De Amerikaanse presidentsverkiezingen staan gepland voor november 2024. De voorverkiezingen binnen de partijen zouden al in februari van start gaan. Voorlopig zijn bij de Republikeinen naast Trump enkel de vroegere gouverneurs Nikki Haley en Asa Hutchinson formeel kandidaat.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.