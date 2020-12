Trump haalt uit naar trouwe bondgenoot McConnell voor zijn gelukwensen aan Biden: “De mensen zijn woedend”

McConnell is een invloedrijke politicus en een van de trouwste bondgenoten van Trump in het Congres. De Republikeinse leider in de Senaat had net als veel partijgenoten tot nu toe geweigerd het verlies van de president toe te geven. Nu het Kiescollege Bidens zege officieel vastgelegd heeft, is de senator alsnog over de brug gekomen. "Het Kiescollege heeft gesproken en ik wil aankomend president Joe Biden gelukwensen", zei McConnell in de Senaat.