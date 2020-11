Trump haalt uit naar "draconische" lockdowns in Europa

"Europa legde draconische lockdowns op en de besmettingen nemen toe en de overlijdens stijgen", aldus Trump aan zijn aanhangers in Michigan. "Ik denk dat ik erheen ga en het aan hen zal uitleggen", aldus de president. Hij beloofde delen van zijn land nooit opnieuw te zullen sluiten. "Ik lever de grootse Amerikaanse comeback en we zullen geen lockdowns hebben", zei hij.

Anthony Fauci, de Amerikaanse topdeskundige op het gebied van infectieziekten die Trump adviseerde, uitte eerder kritiek op de strategie van Trump om de heropleving van het virus aan te pakken. Fauci zei in een interview met Washington Post zaterdag dat de Verenigde Staten niet slechter kunnen zijn gepositioneerd om de versnelling in het aantal besmettingen het hoofd te bieden. "We gaan lijden, zei hij. "De situatie is niet goed.”

‘Hij neemt mijn raadgevingen niet meer aan’

‘Agressieve maatregelen nodig’

Hoe dan ook blijven de coronacijfers in de VS stijgen. Vrijdag werden op 12 uur tijd meer dan 94.000 nieuwe gevallen vastgesteld, het hoogste aantal sinds het begin van de pandemie. De situatie is op dit moment vooral dramatisch in het noorden en de Midwest. In heel de VS stierven tot nu toe al meer dan 230.000 mensen aan Covid-19.