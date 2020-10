Trump haalt slogan van vorige verkiezingen weer boven tijdens campagnebijeenkomst: "Sluit de Bidens op"

Trump heeft er in het verleden al meerdere keren toe opgeroepen om zijn Democratische tegenstander uit 2016, Hillary Clinton, op te sluiten vanwege haar gebruik van een private e-mailserver als minister van Buitenlandse Zaken. Het is de eerste keer dat de president een dergelijke aanval tegen de Bidens gebruikt.



Het staatshoofd wijst daarbij op een omstreden artikel uit de rechtse tabloid The New York Post over Biden. The New York Post schreef deze week dat het e-mails heeft gekregen van Trumps advocaat Rudy Giuliani. In het eerste verhaal over de e-mails suggereert de tabloid dat er een ontmoeting heeft plaatsgevonden tussen toenmalig vicepresident Biden en een vertegenwoordiger van de Oekraïense aardgasmaatschappij Burisma, waar Bidens zoon Hunter toen werkte.