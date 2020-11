Trump haalt opnieuw uit naar Biden op Twitter: “Hij heeft een groot onoplosbaar probleem”

Amerikaans koppel vindt 66 flessen illegale whiskey in huis: “Onze muren bestaan uit drank”

26 november Toen Nick Drummond en Patrick Bakker hun huis in de staat New York kochten, kregen ze te horen dat het ooit eigendom was van een befaamde dranksmokkelaar. Het leek hen niet meer dan een fabeltje, maar tijdens recente renovatiewerken ontdekten ze dat er waarschijnlijk dan toch iets van klopt.