Trump haalt opnieuw uit naar Biden, maar ook eigen partijgenoten spaart hij niet: “Criminelen en imbecielen”

De Amerikaanse kiezers zijn het volgens de ex-president beu om in een land te leven van “politieke dynastieën geworteld in beide partijen, verrotte speciale belangen, China-liefhebbende politici en aanhangers van eindeloze buitenlandse oorlogen”. Trump keurde ook de Amerikaanse steun aan Oekraïne openlijk af. “We krijgen een derde wereldoorlog als er niet snel iets gebeurt. Ik ben de enige kandidaat die deze belofte kan doen: ik zal een derde wereldoorlog voorkomen”, klonk het.

“Vuile communistische nachtmerrie”

Trump noemde de huidige president Joe Biden voorts een “crimineel” en beweerde dat zijn administratie “de meeste corrupte uit de geschiedenis is”. “Als je mij terug in het Witte Huis zet, zullen we een vrije natie zijn. We zijn momenteel geen vrij land, we hebben geen vrije pers, we hebben niets dat vrij is”, schreeuwde de ex-president, die de VS er zogezegd van wil behoeden een “vuile communistische nachtmerrie” te worden.