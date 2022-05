Trump: gezagsgetrouwe burgers moeten wapens kunnen blijven kopen

De Amerikaanse oud-president Donald Trump blijft ondanks het bloedbad op een basisschool in Texas erbij dat burgers wapens moeten kunnen dragen om zichzelf te verdedigen. Dat heeft hij gezegd in een speech tijdens het jaarlijkse wapenlobbycongres van de National Rifle Association (NRA). Eerder publiceerden media, waaronder The Washington Post, al passages uit zijn toespraak waaruit dat naar voren kwam.

“Het bestaan van het kwaad in onze wereld is geen reden om gezagsgetrouwe burgers hun wapens te ontnemen, het bestaan van het kwaad is een van de allerbeste redenen om gezagsgetrouwe burgers te bewapenen”, zei Trump tegen zijn toehoorders op het drie dagen durende wapencongres in Houston.

Volgens het voormalige staatshoofd zouden strengere wapenwetten, waarop wordt aangedrongen, het bloedbad niet hebben kunnen voorkomen. “De verschillende regels die door links worden gepusht om wapenbezit in te beperken, zouden niets hebben gedaan om de gruwel die plaatsvond te voorkomen. Absoluut niets.”

Trump vindt dat na de schietpartij op de basisschool in Texas er onder andere striktere veiligheidsmaatregelen nodig zijn op scholen. Ook pleit hij ervoor om de “benadering van de geestelijke gezondheid drastisch te veranderen”. Het moet volgens hem makkelijker worden om “gewelddadige en geesteszieke mensen” op te sluiten.

“Al deze zieke geesten hebben hetzelfde profiel”, meent hij. Tijdens zijn toespraak las hij de namen voor van alle negentien kinderen, waarbij na iedere naam het geluid van een bel klonk. Hij beschreef hen als slachtoffers van een losgeslagen “gek”.

Het geld voor de nieuwe maatregelen moet volgens de oud-president komen van federaal overheidsgeld dat oorspronkelijk voor het bestrijden van de coronapandemie was bestemd, maar nog niet is gebruikt. “Neem dat geld terug van de deelstaten en gebruik dat geld snel om ondoordringbare veiligheidsmaatregelen in te stellen op iedere school”. “Als we 40 miljard dollar hebben voor Oekraïne dan moeten we ook in staat zijn de veiligheid van onze kinderente garanderen”, voegde Trump toe.

Vanwege het bloedbad zijn veel ogen in zowel binnen- als buitenland gericht op het congres dat eveneens in Texas is. In de buurt van het congres hebben zich vrijdag demonstranten verzameld.

