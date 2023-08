Trump geland in Atlanta om zich aan te geven bij gevangenis vanwege zaak kiesfraude Georgia

UpdateDe Amerikaanse oud-president Donald Trump is zojuist geland in Georgia. Hij is in de Amerikaanse staat omdat hij zich moet melden bij een gevangenis in hoofdstad Atlanta, waar hij zich rond 19.30 uur plaatselijke tijd (1.30 uur vrijdag Belgische tijd) zal aangeven. Hij wordt namelijk in Georgia verdacht van pogingen om zijn verkiezingsnederlaag in 2020 ongedaan te maken .

Trump wordt op het vliegveld opgewacht door zijn nieuwe advocaat Steve Sadow. Samen zullen ze onder begeleiding van de politie afreizen naar de gevangenis. Trump had donderdag via zijn eigen socialemediaplatform ‘Truth Social’ al aangekondigd zich aan te geven bij de gevangenis in Atlanta. Daar wordt mogelijk voor het eerst in de Amerikaanse geschiedenis een politiefoto (‘mugshot’ in informeel Engels, red.) genomen van een oud-president. De autoriteiten vonden die stap onnodig bij de drie andere strafzaken die lopen tegen Trump.

Bij de beruchte gevangenis, de Fulton County Jail, hebben zich donderdagmiddag al aanhangers en tegenstanders van de oud-president verzameld. Ook de pers is in groten getale aanwezig. De gevangenis is “een overvolle inrichting met een reputatie van geweld en verwaarlozing”, schrijft persbureau ‘AP’, dat ook nog meldt dat er een federaal onderzoek loopt naar de omstandigheden in de faciliteit.

Om op vrije voeten te blijven, moet Trump vandaag een borgsom van 200.000 dollar betalen. De zaak in Georgia is de enige van de vier zaken tegen Trump waarin hij die moet afrekenen. Als onderdeel van zijn borgtochtvoorwaarden moet Trump zich onthouden van commentaar over het proces en het uiten van (in)directe bedreigingen tegen medeverdachten, getuigen of slachtoffers in de zaak, of tegen de gemeenschap als geheel.

Volledig scherm Aanhangers van president Trump bij de Fulton County Jail. (24/08/23) © Getty Images via AFP

Volgens Amerikaanse media heeft Trump een nieuwe advocaat aangetrokken in verband met de aanklacht wegens poging tot kiesfraude in de staat Georgia. Advocaat Steve Sadow zal de vorige advocaat Drew Findling vervangen, meldde onder meer CNN. Volgens de omroep heeft dit niets te maken met de prestaties in het verleden van Findling. Sadow is de beste advocaat in Georgia.

Trump verzet zich tegen de start van het proces op 23 oktober. Openbaar aanklager Fani Willis wil dat alle 19 verdachten vanaf die dag worden berecht, maar dat komt de oud-president slecht uit. Hij wil niet dat de zaak loopt, terwijl hij campagne voert voor een nieuwe termijn als president van de Verenigde Staten.

