Trump geeft groen licht voor machtsoverdracht: “Dichter bij een overgave zal hij niet komen”

De machtsoverdracht in de Verenigde Staten aan de nieuwe regering van de verkozen president Joe Biden kan officieel beginnen. Dat schrijft Emily Murphy, het hoofd van de Amerikaanse overheidsdienst General Services Administration (GSA), in een brief aan Biden. President Trump laat in een tweet weten dat hij Murphy toestemming heeft gegeven de overdrachtspapieren te tekenen, maar zegt de strijd rond de verkiezingsuitslag wel te blijven voortzetten. “Dichter bij een overgave zal hij niet komen”, stelt onze experte in Washington D.C. Greet De Keyser.