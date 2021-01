"Trump geeft gratie aan witteboordencriminelen en rapper Lil Wayne”

Opnieuw nachtelij­ke onrust in verschil­len­de Tunesische steden

10:48 Voor de vierde nacht op rij hebben schermutselingen plaatsgevonden in verschillende steden in Tunesië. Het is tot een treffen gekomen tussen jongeren en de politie, die was gemobiliseerd om een avondklok te handhaven die is opgelegd vanwege het coronavirus.